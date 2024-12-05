Feldhaus Klinker, торговая компания
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: Елисеева улица, 36
Индекс: 400120.0
Телефон: +7 (8442) 319‒999
Мобильный Телефон: +7‒904‒401‒12‒12
Сайт: http://feldhaus-volgograd.ru
вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду