Feldhaus Klinker, торговая компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Елисеева улица, 36

Индекс: 400120.0

Телефон: +7 (8442) 319‒999

Мобильный Телефон: +7‒904‒401‒12‒12

Сайт: http://feldhaus-volgograd.ru

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду