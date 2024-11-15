Фельдшер пострадала в аварии с участием скорой помощи в Таразе

Фельдшер пострадала в аварии с участием скорой помощи в Таразе

Фельдшер пострадала в аварии с участием скорой помощи в Таразе

В Таразе скорая помощь, спешившая на вызов к тяжелому пациенту, попала в аварию. Столкновение с иномаркой произошло прямо на перекрестке. Да так, что карета опрокинулась, сбила электрический столб и едва не влетела в частный дом. Фельдшер получила серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, ДТП произошло ранним утром. По словам очевидцев, водитель Nissan проезжал на зеленый, когда ему наперерез с мигалками и сиреной выехала скорая. Удар пришелся на середину машины и заднее колесо, отчего карету занесло и опрокинуло на бок. Так она вылетела на обочину встречной полосы и ударилась об электрический столб.

В результате ДТП 37-летнего фельдшера увезли в больницу. 32-летний водитель скорой серьезно не пострадал.

Кто виноват в этой ситуации, сейчас разбираются полицейские.

«Наша бригада ехала на вызов по первой категории срочности к пациенту с судорогами. Пострадал наш фельдшер. Она получила травмы головы, травмы грудной клетки и травмы позвоночника, в связи с чем была доставлена в стационар. У водителя бригады незначительные ссадины и ушибы были. Хочу отметить, что срочные вызовы всегда сопровождаются световыми и звуковыми спецэффектами». Завотделом Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи Бекзат Абитаев

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