Фельдшер пострадала в аварии с участием скорой помощи в Таразе

В Таразе скорая помощь, спешившая на вызов к тяжелому пациенту, попала в аварию. Столкновение с иномаркой произошло прямо на перекрестке. Да так, что карета опрокинулась, сбила электрический столб и едва не влетела в частный дом. Фельдшер получила серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, ДТП произошло ранним утром. По словам очевидцев, водитель Nissan проезжал на зеленый, когда ему наперерез с мигалками и сиреной выехала скорая. Удар пришелся на середину машины и заднее колесо, отчего карету занесло и опрокинуло на бок. Так она вылетела на обочину встречной полосы и ударилась об электрический столб.

В результате ДТП 37-летнего фельдшера увезли в больницу. 32-летний водитель скорой серьезно не пострадал.

Кто виноват в этой ситуации, сейчас разбираются полицейские.