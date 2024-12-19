Фибратек, компания по производству фасадов, кровли и труб
город: Рязань
Район: Рязань городской округ
Адрес: улица Прижелезнодорожная, 26
Индекс: 390042.0
Телефон: +7 (4912) 77‒86‒68
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://mineral-kompozit.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк