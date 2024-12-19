Фибратек, компания по производству фасадов, кровли и труб

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: улица Прижелезнодорожная, 26

Индекс: 390042.0

Телефон: +7 (4912) 77‒86‒68

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://mineral-kompozit.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк