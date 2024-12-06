Филимоновский тракт, магазин строительных материалов
город: Электрогорск
Район: Электрогорск городской округ
Адрес: улица Святого Константина, 1
Индекс: 142530.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒916‒911‒03‒91
Сайт: http://filtrakt.ru
вид деятельности: Входные двери, Кирпич, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Мангалы / Коптильни / Тандыры, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Электроинструмент
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду