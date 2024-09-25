Финал Кубка Лиг 2024: «Женис» встретится с «Астаной»

25 сентября в Алматы прошли полуфинальные матчи дебютного футбольного турнира Кубка Лиг Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В первом поединке «Кайрат» принимал «Женис», а во втором – «Астана» встречалась с семейским «Елимаем». Оба полуфинала завершились вничью в основное время и победителей пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

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В матче «Кайрат» – «Женис» удача сопутствовала столичному клубу: в серии пенальти «Женис» победил со счетом 3:2. В другом полуфинале «Астана» одержала победу над «Елимаем» также в серии 11-метровых ударов со счетом 3:1.

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Таким образом, в финале Кубка Лиг 2024 встретятся два столичных клуба – «Женис» и «Астана», которые разыграют титул первого победителя этого турнира​.