Финестра, сеть магазинов кровли и фасадов

город: пос. Молодежный

Район: Иркутский район

Адрес: улица Трактовая, 8г

Индекс: 664038.0

Телефон: +7 (3952) 55‒99‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.finestra.biz

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Декоративные отделочные элементы и материалы, Кровельные материалы, Ландшафтная архитектура, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду