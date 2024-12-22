Фионов, студия фасада и декора

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: Ягодная, 34

Индекс: 423826.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒987‒227‒31‒52

Сайт: http://fionov-fasad.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду