Фионов, студия фасада и декора
город: Набережные Челны
Район: Набережные Челны городской округ
Адрес: Ягодная, 34
Индекс: 423826.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒987‒227‒31‒52
Сайт: http://fionov-fasad.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду