ФиСМа, многопрофильная фирма
город: с. Первомайский
Район: Завьяловский район
Адрес: Производственная, 27а
Индекс: 427007.0
Телефон: +7 (3412) 58‒58‒52
Мобильный Телефон: +7‒912‒441‒75‒35
Сайт: http://xn--80apmtn.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Садово-огородный инвентарь / техника, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк