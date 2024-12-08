ФиСМа, многопрофильная фирма

город: с. Первомайский

Район: Завьяловский район

Адрес: Производственная, 27а

Индекс: 427007.0

Телефон: +7 (3412) 58‒58‒52

Мобильный Телефон: +7‒912‒441‒75‒35

Сайт: http://xn--80apmtn.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Садово-огородный инвентарь / техника, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк