Фкт, торговый дом

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: улица Магистральная, 78/3

Индекс: 443109.0

Телефон: 8‒800‒301‒93‒25

Мобильный Телефон: +7‒937‒206‒11‒11

Сайт: http://fkt63.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Облицовочный камень, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк