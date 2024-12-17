Flexpro, производственная компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Ясеневая улица, вл14 ст2
Индекс: 115583.0
Телефон: +7 (499) 372‒33‒88
Мобильный Телефон: +7‒914‒815‒78‒88
Сайт: http://flexypro.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Карнизы, Натяжные потолки, Подвесные потолки, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)
Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата по QR-коду