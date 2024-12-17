Flexpro, производственная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Ясеневая улица, вл14 ст2

Индекс: 115583.0

Телефон: +7 (499) 372‒33‒88

Мобильный Телефон: +7‒914‒815‒78‒88

Сайт: http://flexypro.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Карнизы, Натяжные потолки, Подвесные потолки, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата по QR-коду