Флюид для лица `CATRICE` SOFT GLAM FILTER с эффектом мягкого свечения тон 020 Light Medium

Флюид для лица `CATRICE` SOFT GLAM FILTER с эффектом мягкого свечения тон 020 Light Medium

Флюид для лица `CATRICE` SOFT GLAM FILTER с эффектом мягкого свечения тон 020 Light Medium

  • Максимальная скидка по карте -15%
  • Максимальная скидка по карте -15%

ВСЕ ОТТЕНКИ Флюид для лица `CATRICE` SOFT GLAM FILTER с эффектом мягкого свечения тон 020 Light Medium Артикул 242604 679 ₽ 577 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 125 г
  • Высота упаковки: 116 мм
  • Ширина упаковки: 32 мм
  • Длина упаковки: 32 мм
  • Тег: Кремы тональные для лица
  • Раздел: тональные средства
  • Артикул 242604
  • Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE

Все товары бренда Флюид для лица CATRICE SOFT GLAM FILTER с эффектом мягкого свечения делает цвет лица безупречным и сияющим. Можно использовать как самостоятельное средство, в качестве базы под макияж или для фиксации макияжа поверх него. Флюид CATRICE SOFT GLAM FILTER также идеально подходит для акцентирования отдельных зон. Формула обогащена витамином Е и скваланом, которые питают кожу, увлажняют ее и придают мягкость и гладкость.

Способ применения: Равномерно нанести на лицо с помощью кисти, пальцев или спонжа.

Состав: AQUA (WATER), HYDROGENATED DIDECENE, ISODODECANE, GLYCERIN, PROPANEDIOL, SQUALANE, POLYGLYCERYL-4 OLEATE, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE, MAGNESIUM SULFATE, TOCOPHEROL, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, PHENOXYETHANOL, CI 77163 (BISMUTH OXYCHLORIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). Обзор от бренда

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