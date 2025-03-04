Флюид для лица `CATRICE` SOFT GLAM FILTER с эффектом мягкого свечения тон 020 Light Medium

Максимальная скидка по карте -15%













Максимальная скидка по карте -15%













ВСЕ ОТТЕНКИ Флюид для лица `CATRICE` SOFT GLAM FILTER с эффектом мягкого свечения тон 020 Light Medium Артикул 242604 679 ₽ 577 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 125 г

Высота упаковки: 116 мм

Ширина упаковки: 32 мм

Длина упаковки: 32 мм

Тег: Кремы тональные для лица

Раздел: тональные средства

Артикул 242604

Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE



Все товары бренда Флюид для лица CATRICE SOFT GLAM FILTER с эффектом мягкого свечения делает цвет лица безупречным и сияющим. Можно использовать как самостоятельное средство, в качестве базы под макияж или для фиксации макияжа поверх него. Флюид CATRICE SOFT GLAM FILTER также идеально подходит для акцентирования отдельных зон. Формула обогащена витамином Е и скваланом, которые питают кожу, увлажняют ее и придают мягкость и гладкость.

Способ применения: Равномерно нанести на лицо с помощью кисти, пальцев или спонжа.

Состав: AQUA (WATER), HYDROGENATED DIDECENE, ISODODECANE, GLYCERIN, PROPANEDIOL, SQUALANE, POLYGLYCERYL-4 OLEATE, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE, MAGNESIUM SULFATE, TOCOPHEROL, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, PHENOXYETHANOL, CI 77163 (BISMUTH OXYCHLORIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). Обзор от бренда