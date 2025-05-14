Флюид для лица `GARNIER` AMBRE SOLAIRE СУПЕР UV увлажняющий солнцезащитный с гиалуроновой кислотой SPF 50+ 40 мл

Флюид для лица `GARNIER` AMBRE SOLAIRE СУПЕР UV увлажняющий солнцезащитный с гиалуроновой кислотой SPF 50+ 40 мл

Флюид для лица `GARNIER` AMBRE SOLAIRE СУПЕР UV увлажняющий солнцезащитный с гиалуроновой кислотой SPF 50+ 40 мл

989 ₽ 747 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Флюид с очень высоким уровнем SPF 50+ с защитой от UVB, UVA и длинных UVA-лучей. Обогащен глицерином, витамином E и гиалуроновой кислотой, увлажняет и разглаживает кожу, обеспечивая ощущение комфорта. Кожа становится более сияющей и бархатистой. ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА, НЕВИДИМЫЙ ФИНИШ. Легкая текстура флюида быстро впитывается, не липкая на ощупь. Некомедогенно. Он становится невидимым на коже сразу после нанесения.

Способ применения: Наносите каждое утро в качестве завершающего этапа ухода за кожей. Подходит в качестве основы под… макияж.

Состав: AQUA / WATER, ALCOHOL DENAT, DIISOPROPYL SEBACATE, SILICA, ISOPROPYL MYRISTATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BIS-ETHYHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, GLYCERIN, C12-22 ALKYL ACRYLATE/ HYDROXYETHYLACRYLATE COPOLYMER, PROPANEDIOL, DROMETRIZOLE TRISILOXANE, PERLITE, CAPRYL/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, ΗΥΡΡΟΧΥΑΕΕΤΟΡΗΕΜΟΝΕ, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM HYALURONATE, THERMUS THERMOPHILUS FERMENT, PHENOXYETHANOL, TRIETHANOLAMINE, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, CAPRYLYL GLYCOL, TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACID, ACRYLATES/C1O-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER,POTASSIUM SORBATE. (F.I.L. C243543/1). Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 62 г
  • Текстура: жидкая
  • Высота упаковки: 130 мм
  • Ширина упаковки: 52 мм
  • Длина упаковки: 26 мм
  • Тег: Кремы солнцезащитные для лица
  • Раздел: защита от солнца
  • Артикул 245066
  • Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY

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