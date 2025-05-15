Флюид для лица `GARNIER` SKIN NATURALS Невидимая защита SPF-50+ с витамином С 40 мл

873 ₽ 479 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Солнцезащитный флюид с невесомой текстурой, обогащен Витамином С* в сочетании с очень высокой степенью защиты от солнца SPF 50+ и минеральными пигментами, придает сияние, скрывает несовершенства, выравнивает тон и интенсивно увлажняет.

Доказанная эффективность: на 53% меньше пигментных пятен, на 43% кожа более сияющая, на 40% кожа более гладкая. (Клиническое исследование, 76 женщин, 12 недель)

Наука в основе формулы:

• Витамин С* — дерматологически активный компонент, стимулирующий сияние кожи и улучшающий цвет лица

• Пептиды – известны своими свойствами делать кожу более гладкой

• Гиалуроновая кислота – известна своими свойствами делать кожу более увлажненной.

*Витамин С – производное Витамина С.

Способ применения: Способ применения: наносите утром как увлажняющее средство или поверх вашего дневного крема до… нанесения макияжа. Встряхните перед использованием.

Состав: 967651 06 — СОСТАВ/КУРАМЫ: AQUA/WATER, ALCOHOL DENAT., DIISOPROPYL SEBACATE, SILICA, ISOPROPYL MYRISTATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL ΜΕΤΗΟΧΥΡΗΕΝΥL TRIAZINE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, GLYCERIN, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, PROPANEDIOL, CI2-22 ALKYL ACRYLATE/ HYDROXYETHYL ACRYLATE COPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, DROMETRIZOLE TRISILOXANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT / LEMON FRUIT EXTRACT, CARBOMER, SODIUM HYALURONATE, SODIUM LACTATE, SILICA SILYLATED, CELLULOSE, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, TROMETHAMINE, ADENOSINE, ASCORBYL GLUCOSIDE, H Y D R O X Y A C E T O P H E N O N E , HYDROXYETHYLCELLULOSE, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, POLYSORBATE 20, ΑCRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, TOCOPHEROL, LINALOOL, GERANIOL, LIMONENE, CITRAL, PARFUM / FRAGRANCE. (F.I.L. Z70038504/1). Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 69 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 155 мм

Ширина упаковки: 46 мм

Длина упаковки: 28 мм

Тег: Кремы универсальные для лица

Раздел: кремы

Артикул 243734

Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY



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