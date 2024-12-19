Флюгер, торговая компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: улица Бахчиванджи, 2 лит D3

Индекс: 620025.0

Телефон: +7 (343) 382‒20‒92

Мобильный Телефон: +7‒922‒126‒70‒29

Сайт: http://www.flugertd.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк