Forbes назвал 100 самых дорогих брендов
Названы самые дорогие бренды мира по версии Forbes, сообщает Zakon.kz.
12-ый год подряд первую позицию рейтинга заняла компания Apple. Первая десятка не сильно изменилась: ее покинул Nike, зато теперь в топ-10 входит McDonald’s. Она и занимает 10 строчку рейтинга.
Также в топ-10 из мира моды вошел только бренд Louis Vutton. Из популярных напитков – Coca-Cola, из социальных сетей Facebook, из кинокомпаний – Disney.
Факторами, которые учитывали аналитики издания, стали:
- объем продаж;
- доля рынка;
- рыночная капитализация;
- узнаваемость бренда;
- продукты;
- популярность;
- имидж и прочие критерии.
Недавно Forbes установил, что продажи сингла Джастина Бибера резко выросли из‑за скандала с P. Diddy.