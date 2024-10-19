Forbes назвал 100 самых дорогих брендов

Forbes назвал 100 самых дорогих брендов

Названы самые дорогие бренды мира по версии Forbes, сообщает Zakon.kz.

12-ый год подряд первую позицию рейтинга заняла компания Apple. Первая десятка не сильно изменилась: ее покинул Nike, зато теперь в топ-10 входит McDonald’s. Она и занимает 10 строчку рейтинга.

Также в топ-10 из мира моды вошел только бренд Louis Vutton. Из популярных напитков – Coca-Cola, из социальных сетей Facebook, из кинокомпаний – Disney.

Факторами, которые учитывали аналитики издания, стали:

  • объем продаж;
  • доля рынка;
  • рыночная капитализация;
  • узнаваемость бренда;
  • продукты;
  • популярность;
  • имидж и прочие критерии.

Недавно Forbes установил, что продажи сингла Джастина Бибера резко выросли из‑за скандала с P. Diddy.

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