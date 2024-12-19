ФорБиз, торговый дом
город: Обнинск
Район: Обнинск городской округ
Адрес: Борисоглебская улица, 1
Индекс: nan
Телефон: +7 (48439) 7‒94‒80
Мобильный Телефон: +7‒910‒707‒67‒15
Сайт: http://td-forbiz.ru
вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Заборы / Ограждения, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Материалы для дорожного строительства, Песок / Щебень, Ремонт / отделка помещений, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Цемент
Время работы: Пн: с 11:00 до 18:00, Вт: с 11:00 до 18:00, Ср: с 11:00 до 18:00, Чт: с 11:00 до 18:00, Пт: с 11:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты