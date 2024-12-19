ФорБиз, торговый дом

город: Обнинск

Район: Обнинск городской округ

Адрес: Борисоглебская улица, 1

Индекс: nan

Телефон: +7 (48439) 7‒94‒80

Мобильный Телефон: +7‒910‒707‒67‒15

Сайт: http://td-forbiz.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Заборы / Ограждения, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Материалы для дорожного строительства, Песок / Щебень, Ремонт / отделка помещений, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Цемент

Время работы: Пн: с 11:00 до 18:00, Вт: с 11:00 до 18:00, Ср: с 11:00 до 18:00, Чт: с 11:00 до 18:00, Пт: с 11:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты