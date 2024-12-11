ForDa, торговая компания
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: Козловская, 44/1
Индекс: 400074.0
Телефон: +7 (8442) 98‒82‒70
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/W4uL2aLrzx
вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Облицовочные материалы для мебели, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Светоотражающие материалы / изделия, Светотехника, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду