ForDa, торговая компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Козловская, 44/1

Индекс: 400074.0

Телефон: +7 (8442) 98‒82‒70

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/W4uL2aLrzx

вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Облицовочные материалы для мебели, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Светоотражающие материалы / изделия, Светотехника, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду