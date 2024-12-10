Форсайт Строй, торгово-строительная компания
город: Череповец
Район: Череповец городской округ
Адрес: Советский проспект, 111а
Индекс: nan
Телефон: +7 (8202) 61‒00‒61
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--80asarcjcfcjbq.xn--p1ai
вид деятельности: Кровельные материалы, Стеновые панели, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк