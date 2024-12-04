Форт ДВ, торгово-строительная компания

город: Хабаровск

Район: Хабаровск городской округ

Адрес: улица Лермонтова, 3

Индекс: 680013.0

Телефон: +7 (4212) 20‒21‒80

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://fortdv.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк