Форт ДВ, торгово-строительная компания
город: Хабаровск
Район: Хабаровск городской округ
Адрес: улица Лермонтова, 3
Индекс: 680013.0
Телефон: +7 (4212) 20‒21‒80
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://fortdv.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк