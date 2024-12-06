Фортуна32, торгово-монтажная организация

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: улица Щукина, 63 ст1

Индекс: 241019.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒900‒699‒62‒62

Сайт: http://Fortuna32.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Строительные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду