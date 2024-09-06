Франция использует против Дурова «загадочный кибер-закон» – СМИ

Франция использует против Дурова «загадочный кибер-закон» – СМИ

Франция использует против Дурова "загадочный кибер-закон" – СМИ

СМИ изучило список предъявленных основателю Telegram Павлу Дурову обвинений и пришло к выводу, что Франция применила закон, который ранее не использовался, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Politico, два из шести обвинений в отношении Дурова вызвали переполох в технологическом секторе. Речь идет об отказе основателя Telegram сотрудничать с французскими властями при использовании его инструментов для зашифрованных сообщений.

Согласно ордеру на арест от 28 августа, Павлу Дурову предъявлено в общей сложности шесть обвинений, два из которых обвиняют его в предложении услуг по зашифрованным технологиям «без заверенного заявления» и в импорте приложения для обмена зашифрованными сообщениями, также «без предварительного заявления».

«В отличие от обвинений в свободном распространении нелегального контента эти два обвинения в шифровании, похоже, возникли неожиданно для технологических приложений, использующих зашифрованные сообщения, к которым относятся такие бренды, как WhatsApp, Signal и даже iMessage от Apple», – пишет издание.

В основе обвинений в криптографии лежит закон, обязывающий любую компанию, предлагающую криптографические инструменты, уведомлять французское агентство кибербезопасности и иметь в его распоряжении «описание технических характеристик криптографического инструмента», а также исходный код программного обеспечения.

СМИ отмечает, что этот закон необычен. Действует он с 2004 года. Но, похоже, никогда не использовался для предъявления обвинений технологическим платформам.

Юрист из Bourdon Associates Винсент Бремгарт рассказал, что он никогда не сталкивался с осуждением за преступление, связанное с криптологией.

«Насколько мне известно, обязательства закона 2004 года никогда не были предметом судебных преследований такого типа», – сказал он.

Александр Лазарег, юрист в области цифрового права, также не слышал о том, чтобы этот закон использовался для осуждения кого-либо.

Отметим, что в ночь на 6 сентября Павел Дуров впервые официально прокомментировал происходящее с ним. Он признался, что для него это задержание было удивительным.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору «нечего скрывать».

28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

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