Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС

Министерство иностранных дел заявило, что страна «будет соблюдать свои международные обязательства», но добавило, что на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространяются правила иммунитета, которые применяются к государствам, не являющимся участниками МУС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Monde, Франция будет игнорировать выданный МУС ордер.

«Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает в полной мере с МУС. Вместе с тем, согласно французскому праву, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием о его аресте и выдаче», – говорится в сообщении.

Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали информацию.