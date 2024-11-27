Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС

Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС

Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС

Министерство иностранных дел заявило, что страна «будет соблюдать свои международные обязательства», но добавило, что на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространяются правила иммунитета, которые применяются к государствам, не являющимся участниками МУС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Monde, Франция будет игнорировать выданный МУС ордер.

«Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает в полной мере с МУС. Вместе с тем, согласно французскому праву, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием о его аресте и выдаче», – говорится в сообщении.

Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали информацию.

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