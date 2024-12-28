FREEDOM, торговый дом

город: Грозный

Район: Грозный городской округ

Адрес: Маты Кишиевой улица, 106

Индекс: 364037.0

Телефон: 8‒800‒600‒80‒95

Мобильный Телефон: +7‒938‒018‒06‒96

Сайт: http://www.td-freedom.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Облицовочный камень, Окна, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты

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