FREEDOM, торговый дом
город: Грозный
Район: Грозный городской округ
Адрес: Маты Кишиевой улица, 106
Индекс: 364037.0
Телефон: 8‒800‒600‒80‒95
Мобильный Телефон: +7‒938‒018‒06‒96
Сайт: http://www.td-freedom.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Облицовочный камень, Окна, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты