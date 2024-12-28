Фреза-19, компания гравировально-фрезеровочных работ

город: Абакан

Район: Абакан городской округ

Адрес: Павших Коммунаров, 131д

Индекс: 655018.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒913‒544‒55‒17

Сайт: nan

вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк