Фреза-19, компания гравировально-фрезеровочных работ
город: Абакан
Район: Абакан городской округ
Адрес: Павших Коммунаров, 131д
Индекс: 655018.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒913‒544‒55‒17
Сайт: nan
вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк