Фреза-19, компания гравировально-фрезеровочных работ

город: Абакан

Район: Абакан городской округ

Адрес: Павших Коммунаров, 131д

Индекс: 655018.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒913‒544‒55‒17

Сайт: nan

вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

youcanchoose

Сатурн, строймаркет

Профиль плюс, торговая компания

FREEDOM, торговый дом

Сибсмк-комплект, компания

Магазин-склад строительных материалов

Метпрофф, производственная компания

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.