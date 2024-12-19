Фронтмастер, компания

город: д. Кузнецы

Район: Павловский Посад городской округ

Адрес: деревня Кузнецы, 65

Индекс: 142542.0

Телефон: +7 (495) 976‒61‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://pavlovskij-posad.frontmaster.su/

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Напольные покрытия / Комплектующие, Оргстекло / Поликарбонат, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 20:00, Вт: с 08:00 до 20:00, Ср: с 08:00 до 20:00, Чт: с 08:00 до 20:00, Пт: с 08:00 до 20:00, Сб: с 08:00 до 20:00, Вс: с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду