ФронтМастер, склад-магазин
город: Сергиев Посад
Район: Сергиево-Посадский городской округ
Адрес: Новоугличское шоссе, 74в
Индекс: 141301.0
Телефон: +7 (495) 001‒09‒24
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://frontmaster.su
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк