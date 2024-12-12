ФронтМастер, склад-магазин

город: Сергиев Посад

Район: Сергиево-Посадский городской округ

Адрес: Новоугличское шоссе, 74в

Индекс: 141301.0

Телефон: +7 (495) 001‒09‒24

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://frontmaster.su

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк