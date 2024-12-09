Fronton, торгово-производственная компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Чернышевского, 12

Индекс: 620014.0

Телефон: +7 (343) 365‒75‒88

Мобильный Телефон: +7‒912‒659‒33‒36

Сайт: http://fasadfronton.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк