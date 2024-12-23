ФС-Групп

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Бухарестская улица, 24 к1

Индекс: 192102.0

Телефон: +7 (812) 317‒22‒87

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://spb.favor-group.ru/

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк