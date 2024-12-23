ФС-Групп
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Бухарестская улица, 24 к1
Индекс: 192102.0
Телефон: +7 (812) 317‒22‒87
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://spb.favor-group.ru/
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк