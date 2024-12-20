ФуллМастерОк, строительный магазин

город: nan

Район: nan

Адрес: улица Александры Монаховой, 21 ст1

Индекс: 108814.0

Телефон: +7 (495) 144‒64‒61

Мобильный Телефон: +7‒925‒174‒64‒61

Сайт: http://masterok.shop

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду

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