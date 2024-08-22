Футболист Хвича Кварацхелия стал отцом

21 августа футболист сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о первом отцовстве, сообщает Zakon.kz.

Семейной радостью футболист поделился на своей странице в Instagram.

«Самый счастливый день в моей жизни. 21.08.24. Дамиане Кварацхелия», – подписал первое публичное фото сына футболист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Хвича Кварацхелия и его избранница Ница Тавадзе обвенчались осенью прошлого года. Каждый свой гол он посвящает жене и даже придумал для этого специальный жест. Он выстраивает пальцы в форме грузинской буквы, с которой начинается имя его жены.

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