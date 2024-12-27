Фёст-Руф, кровельная компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Сибиряков-Гвардейцев, 49Б к1

Индекс: 630088.0

Телефон: +7 (383) 202‒14‒66

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://eurovent-russia.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты