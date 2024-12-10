Галактика, магазин строительных материалов

город: Кызыл

Район: Кызыл городской округ

Адрес: Комсомольская, 97/4

Индекс: nan

Телефон: +7 (39422) 6‒64‒60

Мобильный Телефон: +7‒923‒559‒58‒75

Сайт: nan

вид деятельности: Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлорежущий инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Окна, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду