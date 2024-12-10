Галактика, магазин строительных материалов
город: Кызыл
Район: Кызыл городской округ
Адрес: Комсомольская, 97/4
Индекс: nan
Телефон: +7 (39422) 6‒64‒60
Мобильный Телефон: +7‒923‒559‒58‒75
Сайт: nan
вид деятельности: Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлорежущий инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Окна, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 14:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду