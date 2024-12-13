Галактика, торговая компания

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Станционная, 32а/1

Индекс: nan

Телефон: +7 (83147) 7‒78‒88

Мобильный Телефон: +7‒910‒888‒08‒99

Сайт: http://galaktikagk.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк