Галактика, торговая компания
город: Арзамас
Район: Арзамас городской округ
Адрес: Станционная, 32а/1
Индекс: nan
Телефон: +7 (83147) 7‒78‒88
Мобильный Телефон: +7‒910‒888‒08‒99
Сайт: http://galaktikagk.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк