Галерея камня, торгово-монтажная компания
город: nan
Район: nan
Адрес: Сосновая улица, 1в
Индекс: 108814.0
Телефон: +7 (499) 375‒59‒99
Мобильный Телефон: +7‒966‒121‒15‒55
Сайт: http://fasad-gk.ru
вид деятельности: Ландшафтная архитектура, Облицовочный камень, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 11:00 до 18:00, Вс: с 11:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата через банк