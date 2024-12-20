Галерея камня, торгово-монтажная компания

город: nan

Район: nan

Адрес: Сосновая улица, 1в

Индекс: 108814.0

Телефон: +7 (499) 375‒59‒99

Мобильный Телефон: +7‒966‒121‒15‒55

Сайт: http://fasad-gk.ru

вид деятельности: Ландшафтная архитектура, Облицовочный камень, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 11:00 до 18:00, Вс: с 11:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата через банк