Галерея породистых строительных материалов
город: Рязань
Район: Рязань городской округ
Адрес: проезд Яблочкова, 6
Индекс: 390023.0
Телефон: +7 (4912) 511‒540
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент, Электротехническая продукция, Электроустановочная продукция
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду