Галерея породистых строительных материалов

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: проезд Яблочкова, 6

Индекс: 390023.0

Телефон: +7 (4912) 511‒540

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент, Электротехническая продукция, Электроустановочная продукция

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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