Гамбит

город: Чита

Район: Чита городской округ

Адрес: Романовский тракт, 45

Индекс: 672014.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒350‒01‒02

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Огнезащитная обработка, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду