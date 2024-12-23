Гамбит
город: Чита
Район: Чита городской округ
Адрес: Романовский тракт, 45
Индекс: 672014.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒350‒01‒02
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Огнезащитная обработка, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду