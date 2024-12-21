Гарант, компания по монтажу строительных конструкций

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Кулибина, 15/2

Индекс: 394029.0

Телефон: +7 (473) 230‒18‒60

Мобильный Телефон: +7‒908‒148‒11‒37

Сайт: http://mskgarant-vrn.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Реконструкция и капремонт зданий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 16:30, Вт: с 08:00 до 16:30, Ср: с 08:00 до 16:30, Чт: с 08:00 до 16:30, Пт: с 08:00 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк