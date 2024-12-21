Гарант, компания по монтажу строительных конструкций
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Кулибина, 15/2
Индекс: 394029.0
Телефон: +7 (473) 230‒18‒60
Мобильный Телефон: +7‒908‒148‒11‒37
Сайт: http://mskgarant-vrn.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Реконструкция и капремонт зданий, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 16:30, Вт: с 08:00 до 16:30, Ср: с 08:00 до 16:30, Чт: с 08:00 до 16:30, Пт: с 08:00 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк