ГарантСтрой, компания

город: Каменск-Уральский

Район: Каменск-Уральский городской округ

Адрес: Белинского, 98

Индекс: 623417.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒106‒99‒96

Сайт: http://garantstroy-kamensk.ru

вид деятельности: Комплектующие для окон, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк