ГарантСтрой, компания
город: Каменск-Уральский
Район: Каменск-Уральский городской округ
Адрес: Белинского, 98
Индекс: 623417.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒106‒99‒96
Сайт: http://garantstroy-kamensk.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк