Где установить роутер, чтобы интернет был быстрым: советы и схема для квартиры

Правильная установка роутера напрямую влияет на качество его работы. Рассказываем, где лучше поставить эту технику, а где ей совсем не место.

Технология W-Fi прочно вошла в современный дом. Интернет в смартфоне, планшете и ноутбуке, поддержка умных устройств (от домофона до телевизора) — все это полностью или частично обеспечивается с помощью беспроводной передачи данных. При этом качество связи во многом зависит не только от мощности и надежности маршрутизатора, но и от места его расположения. Рассказываем, где установить роутер в квартире, чтобы сигнал шел без помех и потерь и достигал всех нужных вам зон.

Где лучше всего поставить роутер

Как выбрать подходящее место

— Общие принципы

— Где нельзя ставить

— Что еще надо учитывать

Где поставить маршрутизатор в квартире

Оптимальное положение антенн устройства

Как выбрать лучшее место для роутера

Общие принципы

Роутер или маршрутизатор — это аппарат, который подсоединяется к сети провайдера и раздает интернет другим устройствам с помощью беспроводной технологии Wi-Fi. Другими словами, большинство домашних гаджетов, которым требуется сеть, но у которых не предусмотрено кабельное подключение к ней, могут работать, только если в квартире стоит этот прибор.

При этом от места установки приспособления зависит, насколько качественным будет доступ в интернет в разных комнатах. На то, где разместить роутер в квартире, влияет много факторов. Причем некоторые из них важны настолько, что, не учтя их, вы можете лишиться возможности листать новости и серфить в сети, даже находясь в паре метров от маршрутизатора.

О чем надо помнить, выбирая место для этой техники?

Электромагнитные волны не могут идти бесконечно, и на определенной дистанции начинают затухать, поэтому устройство для раздачи Wi-Fi следует размещать в центре квартиры, так, чтобы до самых дальних помещений расстояние было примерно равным. Иначе в одной комнате интернет будет работать без нареканий, а в другой с ним будут серьезные проблемы.

Сигнал способен проходить через многие материалы, но не через все. Сквозь дерево, гипсокартон и стекло волны идут, практически не затухая, а вот если на пути будет кирпичная или бетонная стена (особенно с арматурой внутри), металлическая дверь или мраморная отделка, то потери будут весьма существенными. При этом чем толще препятствие, тем хуже будет интернет за ним, а завернуть за угол и обогнуть его сигнал, увы, практически не может. Поэтому маршрутизатор лучше всего ставить так, чтобы между ним и самыми дальними комнатами оказывалось не больше двух стен и крайне желательно, чтобы ни одна из них не была несущей.

Соседства с мощной бытовой техникой также лучше избегать, поскольку многие приборы работают на той же частоте, что и роутер, либо генерируют идентичное излучение. Микроволновая печь, холодильник, умный телевизор, радионяня или беспроводная клавиатура, оказавшиеся на пути сигнала, будут создавать сильные помехи.

Подходящая высота установки — около 1-2 метров. Не стоит ставить устройство на полу: там намного больше различных препятствий. К тому же сигнал распространяется горизонтально, а значит, его максимальный уровень будет находиться очень низко, что крайне неудобно. Под потолком ставить аппарат тоже будет не лучшей идеей — опять же в силу горизонтальной трансляции волн, которые в этом случае окажутся слишком высоко. Лучше всего разместить прибор на тумбочке, комоде, рабочем столе и другой не слишком высокой мебели или подвесить его на стену на соответствующем уровне.

Это основные правила, от которых следует отталкиваться, решая, где поставить роутер в квартире. Обычно их вполне достаточно, чтобы подобрать удачное место и обеспечить доступ в интернет во всех комнатах.

Где нельзя ставить роутер

Помимо выполнения общих рекомендаций, надо помнить и о том, что есть места, которые не подходят для установки оборудования, даже если в целом они отвечают стандартным требованиям.

Наличие поблизости зеркал: они отражают сигнал и тем самым создают зоны, куда интернет не может попасть даже при наличии очень мощного маршрутизатора. Впрочем, если грамотно установить отражающую поверхность, то можно даже улучшить покрытие, отзеркалив и перенаправив сигнал в нужную сторону, однако это требует знания физики и определенной сноровки.

Подоконники: окна — основной канал, через который электромагнитное излучение покидает дом. Если устройство стоит прямо под одним из них, то волны будут наполовину транслироваться на улицу.

С точки зрения безопасности не стоит размещать роутер в закрытых шкафах или возле батарей (и там, и там он будет сильно греться), а также на кухне и в санузле (высокая влажность рано или поздно приведет к его поломке и даже короткому замыканию). Балкон, в том числе, застекленный, тоже не лучшее место для этого прибора, так как летом он может не выдержать резких смен жары и холода, а зимой он попросту замерзнет.

Не понравится маршрутизатору и большой объем воды поблизости: аквариум, объемная ваза с живыми цветами или даже упаковка с несколькими бутылками минералки будут довольно эффективно глушить сигнал.

Обязательно учитывайте все эти нюансы, так как их несоблюдение способно заметно ухудшить связь в квартире.

Что еще надо учитывать

Помимо факторов, непосредственно влияющих на сигнал Wi-Fi, есть и другие моменты, о которых надо помнить, решая, где расположить роутер в квартире.

В первую очередь необходимо определить, где высокоскоростной интернет нужнее всего. Обычно это гостиная и спальня. В коридоре, санузле, на кухне и на балконе, как правило, нужды в хорошем соединении нет. Исходя из этого маршрутизатор надо ставить так, чтобы он был как можно ближе к комнатам, где требуется надежная связь.

Если таких мест несколько, то выбирайте то, где ближе всего расположен интернет-кабель провайдера, чтобы не пришлось тянуть его через всю квартиру. Дело в том, что провод достаточно легко повредить, и чем длиннее он будет, тем выше риск случайно наступить на него, поставить что-то тяжелое и т.д.

Также стоит проверить список приборов, которым нужен Wi-Fi, так как далеко не все из них хорошо принимают слабый сигнал. Умные розетки и колонки часто не могут работать при неустойчивой связи, поэтому лучше, чтобы маршрутизатор стоял поближе к ним.

Совет: при удаленной работе через интернет, оптимальным будет как можно более близкое к рабочему месту расположение роутера (это гарантирует максимально быстрый и стабильный доступ с ноутбука или телефона к сети).

Где поставить роутер в доме?

Чтобы интернет был везде, где нужно, и не терял свою изначальную скорость, надо соблюсти все перечисленные выше требования. На первый взгляд, это кажется сложной задачей. Однако на самом деле все довольно просто. При стандартной планировке квартиры маршрутизатор обычно устанавливают в прихожей. Там он находится достаточно далеко от электротехники и окон, распространяет сигнал сразу на все комнаты максимум через одну стену и не греется от батарей. Надо лишь не забыть о двух важных пунктах: не прятать устройство в шкаф и не вешать его возле зеркала.

Второй вариант, где лучше установить роутер в доме, — это глухая стена центральной комнаты. Здесь сохраняются те же плюсы, что и при размещении в коридоре, но при этом улучшается прием сигнала умными розетками, телевизором и другими приборами. Правда, в этом случае, скорее всего, придется удлинять оптоволоконный кабель. Чаще всего маршрутизатор ставят так, если квартира не квадратная или прямоугольная, а вытянутая либо неправильной формы, и коридор находится далеко от ее центра.

В любом случае, где бы вы ни решили поставить устройство, не забывайте о том, что сигнал должен покрывать в первую очередь те комнаты, где интернетом пользуются чаще всего.

Кроме того, помните о количестве стен: их должно быть как можно меньше на пути сигнала. Если они деревянные, то не больше двух, если железобетонные или кирпичные — не больше одной, а зеркальных и полностью металлических перегородок не должно быть вовсе.

Положение антенн

Если домашний интернет не достигает какой-то зоны в квартире, часто требуется не замена роутера или его перестановка, а коррекция положения антенн. В большинстве ситуаций самым удачным решением будет установить их строго вверх (также разрешается направить их вниз, если прибор висит на стене). Это связано с тем, что сигнал от излучателя распространяется в горизонтальной плоскости. То есть, если устройство стоит на высоте в 1-2 метра, при таком положении антенн лучше всего интернет будет ловиться именно на этом уровне, а значит, им будет удобно пользоваться сидя за рабочим столом, на диване или лежа в кровати. Соответственно, если повернуть «рожки» параллельно земле, Wi-Fi будет идти вверх и вниз, уходя в пол и потолок.

Почему же тогда передатчики сделаны подвижными? Это нужно для тех случаев, когда выбрать место для установки роутера как полагается по всем правилам, невозможно. Например, если по каким-то причинам приходится вешать его под потолком или вы привыкли листать соцсети, лежа в кресле-мешке на полу: в этих случаях антенны наклоняют так, чтобы сигнал шел вниз, а не в стороны (аналогично можно направить его в любую другую зону).

Также правильно подобранный угол наклона иногда позволяет решить проблемы, возникающие из-за зеркал, металлических предметов поблизости и т.д. — достаточно направить антенны немного в другую сторону, чтоб сигнал прошел мимо препятствия и перестал глушиться.

Наконец, изменение положения трансляторов необходимо, когда маршрутизатор установлен в двухэтажном дома: в этом случае их надо повернуть под 45 градусов, чтобы обеспечить покрытие на всех уровнях дома.