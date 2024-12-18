Гефест, фирма

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Северное шоссе, 8

Индекс: 660118.0

Телефон: +7 (391) 294‒97‒95

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Металлообработка, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк