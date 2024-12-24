Гефест, строительная компания

город: Биробиджан

Район: Биробиджан городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒924‒742‒02‒35

Сайт: nan

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Кованые изделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк