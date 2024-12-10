Гектор, магазин

город: рп. Ордынское

Район: Ордынский район

Адрес: Октябрьская, 2/1

Индекс: 633261.0

Телефон: +7 (38359) 2‒11‒22

Мобильный Телефон: +7‒913‒777‒20‒11

Сайт: http://gektor-nsk.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамогранит, Кирпич, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Продажа / установка тёплых полов, Сантехника / Санфаянс, Светотехника,

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 20:00, Вс: с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк