Гель для бровей и ресниц `ART-VISAGE` FIX & CARE суперфиксация (прозрачный)

Гель для бровей и ресниц `ART-VISAGE` FIX & CARE суперфиксация (прозрачный)

Гель для бровей и ресниц `ART-VISAGE` FIX & CARE суперфиксация (прозрачный)

185 ₽ 157 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: брови
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 15 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 95 мм
  • Ширина упаковки: 14 мм
  • Длина упаковки: 14 мм
  • Тег: Гель для бровей
  • Раздел: гели для бровей
  • Артикул 216384
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Это средство более сильной фиксации, нежели наш классический гель для бровей и ресниц. Укротит «непослушные» брови и зафиксирует их в нужном направлении!

Способ применения: Нанесите гель на брови или ресницы.

Состав: Аqua, propylene glycol, steareth-10 allyl ather/acrylates copolymer, pvp, panthenol, sodium hydroxide, diazolidinyl urea, methylparaben, propylparaben.

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