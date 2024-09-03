Гель для бровей и ресниц `ART-VISAGE` FIX & CARE суперфиксация (прозрачный)

185 ₽ 157 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: брови

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 15 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 95 мм

Ширина упаковки: 14 мм

Длина упаковки: 14 мм

Тег: Гель для бровей

Раздел: гели для бровей

Артикул 216384

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Это средство более сильной фиксации, нежели наш классический гель для бровей и ресниц. Укротит «непослушные» брови и зафиксирует их в нужном направлении!

Способ применения: Нанесите гель на брови или ресницы.

Состав: Аqua, propylene glycol, steareth-10 allyl ather/acrylates copolymer, pvp, panthenol, sodium hydroxide, diazolidinyl urea, methylparaben, propylparaben.