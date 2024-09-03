Гель для бровей и ресниц `ART-VISAGE` FIX & CARE суперфиксация (прозрачный)
185 ₽ 157 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: брови
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 15 г
- Текстура: гелевая
- Высота упаковки: 95 мм
- Ширина упаковки: 14 мм
- Длина упаковки: 14 мм
- Тег: Гель для бровей
- Раздел: гели для бровей
- Артикул 216384
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Это средство более сильной фиксации, нежели наш классический гель для бровей и ресниц. Укротит «непослушные» брови и зафиксирует их в нужном направлении!
Способ применения: Нанесите гель на брови или ресницы.
Состав: Аqua, propylene glycol, steareth-10 allyl ather/acrylates copolymer, pvp, panthenol, sodium hydroxide, diazolidinyl urea, methylparaben, propylparaben.