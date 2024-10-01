Гель для бровей и ресниц `VIVIENNE SABO` `ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ПОДРУЖКИ` FIXATEUR фиксирующий тон 02 прозрачный

Гель для бровей и ресниц `VIVIENNE SABO` `ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ПОДРУЖКИ` FIXATEUR фиксирующий тон 02 прозрачный

Гель для бровей и ресниц `VIVIENNE SABO` `ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ПОДРУЖКИ` FIXATEUR фиксирующий тон 02 прозрачный

245 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: брови
  • Вес в упаковке: 16 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 101 мм
  • Ширина упаковки: 18 мм
  • Длина упаковки: 18 мм
  • Тег: Гель для бровей
  • Раздел: гели для бровей
  • Артикул 247006
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда БЕСТСЕЛЕР В МАКИЯЖЕ БРОВЕЙ Любой визажист знает, как важно правильно подчеркнуть брови – иногда даже важнее, чем глаза. Гель FIXATEUR для коррекции и фиксации формы – незаменимое средство в макияже бровей: Вы сможете изменить их форму, придать ухоженный или взъерошенный вид. Текстура геля визуально делает брови гуще, надежно фиксирует их форму, при этом сохраняя их естественный внешний вид. Удобная кисточка безупречно укладывает даже самые непослушные брови. Совет: Гель FIXATEUR можно использовать для создания эффекта влажных ресниц.

Способ применения: Нанести гель щеточкой на брови, расчесать и уложить. Подождать до полного высыхания.

Состав: Water (Aqua), PVP, Triethanolamine, Carbomer, Mica, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, CI 77499, Triethoxycaprylylsilane , CI 77491, CI 77499, Parfum, Hydroxyisohexyl3-Cyclohexenecarboxaldehyde, Disodium EDTA.

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