Гель для бровей `LOREAL` INFAILLIBLE BROW LAMINATION 24H фиксирующий с эффектом ламинирования тон прозрачный

Гель для бровей `LOREAL` INFAILLIBLE BROW LAMINATION 24H фиксирующий с эффектом ламинирования тон прозрачный

Гель для бровей `LOREAL` INFAILLIBLE BROW LAMINATION 24H фиксирующий с эффектом ламинирования тон прозрачный

1 060 ₽ 840 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: брови
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 14 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 91 мм
  • Ширина упаковки: 17 мм
  • Длина упаковки: 17 мм
  • Тег: Гель для бровей
  • Раздел: гели для бровей
  • Артикул 245828
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда L’Oreal Paris представляет инновацию — стойкий гель для бровей с эффектом ламинирования Infaillible Brow Lamination. Этот ультрасовременный гель для бровей — тот самый ключ к идеальной форме бровей, которая сохранится в течение всего дня и ночи. Стойкая формула позволяет придать бровям нужную форму — никаких белого налета. Уникальный аппликатор, оснащенный кисточкой под углом и асимметричными щетинками, позволяет легко добиться естественного эффекта ламинирования.

Способ применения: Нанесите гель и уложите волоски. Продукт можно использовать в сочетании с другими средствами для… бровей или использовать его самостоятельно.

Состав: AQUA / WATER ● BEHENETH-30 ● VP/VA COPOLYMER ● ALCOHOL ● PENTYLENE GLYCOL ● BUTYLENE GLYCOL ● GLYCERIN ● DIPROPYLENE GLYCOL ● PHENOXYETHANOL ● CAPRYLYL GLYCOL ● XANTHAN GUM (F.I.L Z70038739/1)

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