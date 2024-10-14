Гель для бровей `LOREAL` INFAILLIBLE BROW LAMINATION 24H фиксирующий с эффектом ламинирования тон прозрачный
1 060 ₽ 840 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: брови
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 14 г
- Текстура: гелевая
- Высота упаковки: 91 мм
- Ширина упаковки: 17 мм
- Длина упаковки: 17 мм
- Тег: Гель для бровей
- Раздел: гели для бровей
- Артикул 245828
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Все товары бренда L’Oreal Paris представляет инновацию — стойкий гель для бровей с эффектом ламинирования Infaillible Brow Lamination. Этот ультрасовременный гель для бровей — тот самый ключ к идеальной форме бровей, которая сохранится в течение всего дня и ночи. Стойкая формула позволяет придать бровям нужную форму — никаких белого налета. Уникальный аппликатор, оснащенный кисточкой под углом и асимметричными щетинками, позволяет легко добиться естественного эффекта ламинирования.
Способ применения: Нанесите гель и уложите волоски. Продукт можно использовать в сочетании с другими средствами для… бровей или использовать его самостоятельно.
Состав: AQUA / WATER ● BEHENETH-30 ● VP/VA COPOLYMER ● ALCOHOL ● PENTYLENE GLYCOL ● BUTYLENE GLYCOL ● GLYCERIN ● DIPROPYLENE GLYCOL ● PHENOXYETHANOL ● CAPRYLYL GLYCOL ● XANTHAN GUM (F.I.L Z70038739/1)