Гель для бровей `LOREAL` INFAILLIBLE BROW LAMINATION 24H фиксирующий с эффектом ламинирования тон прозрачный

1 060 ₽ 840 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: брови

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 14 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 91 мм

Ширина упаковки: 17 мм

Длина упаковки: 17 мм

Тег: Гель для бровей

Раздел: гели для бровей

Артикул 245828

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда L’Oreal Paris представляет инновацию — стойкий гель для бровей с эффектом ламинирования Infaillible Brow Lamination. Этот ультрасовременный гель для бровей — тот самый ключ к идеальной форме бровей, которая сохранится в течение всего дня и ночи. Стойкая формула позволяет придать бровям нужную форму — никаких белого налета. Уникальный аппликатор, оснащенный кисточкой под углом и асимметричными щетинками, позволяет легко добиться естественного эффекта ламинирования.

Способ применения: Нанесите гель и уложите волоски. Продукт можно использовать в сочетании с другими средствами для… бровей или использовать его самостоятельно.

Состав: AQUA / WATER ● BEHENETH-30 ● VP/VA COPOLYMER ● ALCOHOL ● PENTYLENE GLYCOL ● BUTYLENE GLYCOL ● GLYCERIN ● DIPROPYLENE GLYCOL ● PHENOXYETHANOL ● CAPRYLYL GLYCOL ● XANTHAN GUM (F.I.L Z70038739/1)