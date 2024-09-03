Гель для бровей `LUXVISAGE` BROW SUPER FIX 12H суперсильной фиксации (бесцветный)

279 ₽ 223 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: брови

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 16 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 120 мм

Ширина упаковки: 10 мм

Длина упаковки: 10 мм

Тег: Гель для бровей

Раздел: гели для бровей

Артикул 205905

Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS



Все товары бренда Бесцветный гель-фиксатор моделирует форму бровей и обеспечивает суперсильную фиксацию волосков на 12 часов, укладывает в нужном направлении и фиксирует даже самые густые, жесткие и непослушные брови. Обволакивает волоски тонкой невидимой пленкой, визуально увеличивая объем и густоту бровей. Прозрачная текстура быстро высыхает и становится незаметной, сохраняя естественный вид бровей. Не оставляет белый налет, не склеивает волоски, не создает «мокрого» эффекта. Густая нейлоновая щеточка набирает оптимальное количество геля, равномерно распределяет его по всей длине волосков, идеально прочесывает и придает бровям желаемую форму. Прозрачная текстура позволяет использовать гель как самостоятельно, так и поверх любых средств для макияжа бровей. Д-пантенол питает и увлажняет волоски бровей, придает им прочность и эластичность.

Способ применения: При помощи щеточки нанесите гель на брови по направлению роста волосков и придайте бровям желаемую… форму.

Состав: Aqua, PVP, Acrylates Copolymer, Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Methylparaben, Ethylparaben, Sodium Lauryl Sulfate, Propylparaben, Disodium EDTA.