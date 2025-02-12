Гель для душа `CAFE MIMI` COCO SPLASH с экстрактом кокоса, гуавы и пребиотиком 400 мл

309 ₽ 262 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 447 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 193 мм

Ширина упаковки: 79 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Гели и кремы для душа женские

Раздел: гели для душа

Артикул 246904

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда CAFE MIMI COLOURS — яркие эмоции и незабываемые ощущения!

Инновационные формулы на основе трендовых и функциональных ингредиентов, натуральных экстрактов и масел, в сочетании с вдохновляющими ароматами эффективно ухаживают за кожей и волосами. Создавай свои правила. Сочетай и экспериментируй.

Будь собой, будь COLOURS!

Гель обладает мягкой моющей формулой и сочным тропическим ароматом, нежно очищает, не нарушая естественный pH-баланс кожи, увлажняет и насыщает ее питательными веществами. Ощути себя в настоящих тропиках!

Результат: гладкая, нежная и эластичная кожа.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Экстракт кокоса питает и смягчает, насыщает кожу витаминами, тонизирует и освежает.

Экстракт гуавы обладает антиоксидантными свойствами, делает кожу сияющей, гладкой и эластичной.

Пребиотики (фруктоолигосахариды и инулин) поддерживают увлажненность и микробиом кожи

Способ применения: нанеси гель на влажную кожу или мочалку, вспень и смой теплой водой. Только для наружного… применения.

Состав: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, Cocos Nucifera Fruit Extract (экстракт кокоса), Psidium Guajava Fruit Extract (экстракт гуавы), Inulin, Fructooligosaccharides (пребиотики), Disodium Cocoamphodiacetate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Parfum, Limonene, Citral, Citronellol, Coumarin, CI 42090. Обзор от бренда