Гель для душа `CAFE MIMI` PASSION FRUIT с экстрактом маракуйи, авокадо и пребиотиком 400 мл

309 ₽ 262 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 447 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 193 мм

Ширина упаковки: 79 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Гели и кремы для душа женские

Раздел: гели для душа

Артикул 246906

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда CAFE MIMI COLOURS — яркие эмоции и незабываемые ощущения!

Инновационные формулы на основе трендовых и функциональных ингредиентов, натуральных экстрактов и масел, в сочетании с вдохновляющими ароматами эффективно ухаживают за кожей и волосами.

Создавай свои правила. Сочетай и экспериментируй. Будь собой, будь COLOURS!

Гель обладает мягкой моющей формулой и насыщенным ароматом спелых фруктов, нежно очищает, не нарушая естественный pH-баланс кожи, увлажняет и насыщает ее питательными веществами. Испытай безудержное настроение!

Результат: гладкая, нежная и эластичная кожа.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Экстракт авокадо увлажняет, полноценно насыщает кожу питательными веществами, возвращает гладкость и эластичность.

Экстракт маракуйи тонизирует, повышает упругость и барьерные функции кожи.

Пребиотики (фруктоолигосахариды и инулин) поддерживают увлажненность и микробиом кожи.

Способ применения: нанеси гель на влажную кожу или мочалку, вспень и смой теплой водой. Только для наружного… применения.

Состав: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, Persea Gratissima Fruit Extract (экстракт авокадо), Passiflora Edulis Fruit Extract (экстракт маракуйи), Inulin, Fructooligosaccharides (пребиотики), Disodium Cocoamphodiacetate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Parfum, Limonene, CI 42090, CI 17200. Обзор от бренда