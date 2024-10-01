Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Манго и авокадо 400 мл

Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Манго и авокадо 400 мл

Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Манго и авокадо 400 мл

415 ₽ 352 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: тело
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 457 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 200 мм
  • Ширина упаковки: 72 мм
  • Длина упаковки: 44 мм
  • Тег: Гели и кремы для душа женские
  • Раздел: гели для душа
  • Артикул 173304
  • Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN

Все товары бренда Гель для душа DICORA URBAN FIT, обогащенный экстрактами манго и авокадо, интенсивно питает и мгновенно смягчает вашу кожу. Витамин Е, являясь природным антиоксидантом, заметно улучшает состояние кожи и отлично тонизирует. Фруктовый аромат сочного манго превратит принятие душа в настоящее удовольствие! Без парабенов.

Способ применения: Нанесите гель на влажную кожу тела или мочалку, вспеньте, помассируйте круговыми движениями и… смойте теплой водой. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Mangifera Indica Fruit Extract, Persea Gratissima Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol, Parfum, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Polyquaternium-7, TetrasodiumEDTA, Styrene/Acrylates Copolymer, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazoli- none, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

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