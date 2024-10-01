Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Молоко и дыня 400 мл

415 ₽ 352 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 457 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 200 мм

Ширина упаковки: 72 мм

Длина упаковки: 44 мм

Тег: Гели и кремы для душа женские

Раздел: гели для душа

Артикул 173301

Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN



Все товары бренда Гель для душа DICORA URBAN FIT с ароматом молока и дыни глубоко увлажняет и мгновенно смягчает вашу кожу. Гель обогащен молочными протеинами. Витамин А заметно улучшает состояние кожи, сохраняя ее упругой и эластичной. Обволакивающий аромат сладкой дыни превратит принятие душа в настоящее удовольствие! Без парабенов.

Способ применения: Нанесите гель на влажную кожу тела или мочалку, вспеньте, помассируйте круговыми движениями и… смойте теплой водой. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Hydrolyzed Milk Protein, Cucumis Melo Fruit Extract, Retinyl Palmitate, Polyquaternium-7, Tetrasodium EDTA, Styrene/Acrylates Copolymer, Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.